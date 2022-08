Controcorrente, Rampini: "Emergenza alimentare? Ma quale Apocalisse, non esiste proprio"

24 agosto 2022 a

a

a

Federico Rampini, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 23 agosto, smonta l'allarme sulla cosiddetta emergenza alimentare. Commentando i temi affrontati durante i Meeting di Comunione e liberazione che si sta svolgendo come ogni anno a Rimini, la firma del Corriere della Sera, afferma senza mezzi termini: "Mi ha colpito in modo particolare che il Meeting, tra i suoi temi, ha scelto l'emergenza alimentare e l'emergenza alimentare non esiste. È già finita per quel poco che è durata ed è finita non solo perché c'è stato l'accordo sponsorizzato dalla Turchia e dall'Onu per il transito di navi nel Mar Nero che trasportano cereali, perché i prezzi del grano erano già scesi prima di quell'accordo ai livelli antecedenti l'invasione della Russia in Ucraina".

E questo, prosegue quindi Federico Rampini, "lo dico perché dobbiamo stare molto attenti anche in questa campagna elettorale, quando finalmente cominciamo ad affrontare temi seri e importanti, a non lasciarci fuorviare da leggende messe in giro come quella sul mondo che morirà di fame, l'apocalisse alimentare, il cibo che manca, le carestie di massa...". Insomma, sono temi che non esistono. Inutile affrontarli. Le emergenze, per la penna del Corriere, sono altre.