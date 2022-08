Valeria Marini si schiera con Giorgia Meloni, si scatena l'inferno: "Oca scema"

26 agosto 2022 a

Valeria Marini si è pubblicamente schierata dalla parte di Giorgia Meloni. Nelle scorse ore la soubrette ha risposto ad un tweet di Selvaggia Lucarelli dove la giornalista attaccava duramente la presidente di Fratelli d'Italia. “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”, ha scritto Selvaggia convinta che più si prende di mira la leader di Fratelli d'Italia più lei aumenterà il suo consenso in vista delle elezioni politiche.

Ma Valeria Marini non è riuscita a trattenersi dal rispondere e ha deciso di prendere, sempre sui social, le difese di Giorgia Meloni: "Cara Selvaggia hai tanto, anzi tutto, da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l'universo femminile e per tutte le donne”. Un cinguettio quello della showgirl che ha scatenato gli haters di sinistra che hanno cominciato a insultarla senza pietà.

"Quindi l’aria da oca scema non era solo apparenza", scrive uno. "Secondo me sei diventata amica di Giorgia mentre facevate la fila dal tipo che vi applica il Photoshop...", commenta un altro. E ancora; "Non ti basteranno 130 reality per riprenderti da questa uscita";" Vale', l'ennesima cosa di cui non capisci una mazza. Non sai ballare, né cantare, né recitare... Almeno taci".