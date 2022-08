Paolo Berlusconi, furto da mezzo milione a casa dell'ex moglie: "Cosa hanno portato via"

29 agosto 2022 a

Antonella Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi, è stata vittima di un furto mentre era in vacanza. Il colpo è avvenuto circa una settimana fa, ma è stato reso noto soltanto oggi: inizialmente dalla polizia, che però non aveva comunicato l’identità della donna, svelata soltanto in un secondo momento.

Approfittando dell’assenza della padrona di casa, i ladri si sono introdotti nell’abitazione di via Mario Pagano a Milano, dopodiché sono riusciti a svuotare una cassaforte e a smurarne un’altra, portandola via. Il bottino per ora è solo provvisorio: si tratta di almeno 500mila euro e di diversi gioielli dal valore non ancora quantificato. Antonella Costanzo, 71 anni, si trovava fuori città per una vacanza al momento del furto. A dare l’allarme è stata la domestica, che dopo essersi resa conto di quanto accaduto ha avvisato il portiere del palazzo.

Potrebbero essere importante le immagini registrate dal sistema di telecamere di sicurezza a circuito chiuso, presenti nell’appartamento dell’ex moglie di Paolo Berlusconi. Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini: stando alle prime ricostruzioni, i ladri potrebbero essere entrati da una finestra e poi usciti dalla porta d’ingresso, che effettivamente è stata trovata aperta. Anche nel 2003 una banda aveva provato a entrare in casa della Costanzo, ma senza successo.