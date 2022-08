Macerata, dimentica il bar aperto: "Chi è entrato di notte", un clamoroso biglietto

13 agosto 2022 a

Una buona notizia arriva da Macerata, dove la titolare del bar Belvedere aveva dimenticato di chiudere a chiave la porta. Al suo rientro, la mattina seguente, la donna ha fatto una scoperta, che per una volta è stata piacevole: ha trovato un biglietto in cui delle persone la avvisavano di aver preso alcune birre e di aver lasciato i soldi. Quindi nessun furto, solo dei clienti notturni che hanno approfittato del fatto che il bar fosse rimasto aperto.

Il gesto compiuto da tre ragazzi è stato ripreso anche dalle telecamere e ha fatto piacere alla titolare, che temeva di poter essere stata derubata a causa del suo errore. “Venerdì notte mi ero dimenticata di chiudere la porta del bar - ha raccontato - sabato mattina la mia collega ha ritrovato il biglietto. Presa dalla curiosità di capire chi fosse stato, ho visto le immagini delle telecamere di sicurezza del locale. Si nota che intorno alle 4.30, tre ragazzi sono entrati nel bar e si sono diretti verso il frigo, hanno preso le birre e poi hanno lasciato accanto alla cassa i tre euro della consumazione con tanto di biglietto su cui c’era scritto 'Abbiamo preso due Peroni, ecco qui i soldi’”.

“Da quello che si nota nel video - ha aggiunto - sono addirittura usciti dal locale per prendere i soldi in macchina e poi sono rientrati. Questo gesto di onestà dimostra che ci sono anche ragazzi bravissimi. Non era affatto scontato: potevano andarsene senza pagare o danneggiare il locale. È stato soprattutto un segno di rispetto per il mio lavoro”.