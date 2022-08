Carlo Nordio rivela: "Vi dico io come si fermano i migranti"

30 agosto 2022 a

a

a

Carlo Nordio ha le idee molto chiare. L'ex magistrato candidato con Fratelli d'Italia parla a La Corsa al voto, il talk show di La7, del blocco navale anti-sbarchi che Giorgia Meloni propone come soluzione all'emergenza immigrazione. Nordio spiega che il schierare navi militari è una soluzione impraticabile, ma aggiunge anche che il blocco a cui si riferisce la leader di Fratelli d'Italia è un altro: un accordo con i Paesi rivieraschi in modo da bloccare gli arrivi.

"Giorgia Meloni lo sa e condivide". Bomba Nordio, il suo piano nel cassetto

E Nordio a sorpresa afferma: "Va detto che questo tipo di accordo venne fatto bene dall'allora ministro degli Interni Marco Minniti. In politica bisogna guardare ai risultati e non certo all'etica. A volte si possono fare degli accordi occulti, ma bisogna sempre guardare il bene della collettività". Insomma secondo Nordio bisogna immediatamente intervenire per trovare un accordo con i Paesi di partenza per andare a definire in modo serio i flussi ceh arrivano verso l'Italia. Una posizione molto semplice quella di Nordio che però viene ignorata dalla sinistra che poi processò pure Minniti per gli accordi siglati quando era al governo. Di fatto l'emergenza immigrazione è uno dei punti che vanno risolti in fretta da parte del governo che verrà.

Crosetto? No, ma... Sorpresa della Meloni: chi è spuntato tra i candidati di FdI

E di certo va ricordato che con Salvini al Viminale gli sbarchi sulle nostre coste si erano quasi azzerati. Col centrodestra al governo, forse, potrebbe esserci un nuovo piano per mettere un freno a questa invasione senza fine.