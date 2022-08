La corsa al voto, Elly Schlein? Figuraccia atroce dell'astro nascente Pd: azzerata (pure) su La7

30 agosto 2022 a

a

a

Elly Schlein è considerata l’astro nascente della sinistra. La vicepresidente della Regione Emilia Romagna è stata ospite in studio a La corsa al voto, la trasmissione di La7 condotta da Paolo Celata che accompagnerà i telespettatori fino alle elezioni del 25 settembre. Dagospia ha definito una “figuraccia colossale” l’intervento della Schlein sulla guerra in Ucraina: su tale argomento è infatti stata messa alle strette da Alessandro De Angelis.

Mentana, sondaggio clamoroso: Letta umiliato dagli elettori Pd, chi vogliono premier

Il direttore dell’HuffPost ha fatto notare le contraddizioni sue e più in generale della sinistra sul conflitto ucraino. “Anche lei - ha dichiarato De Angelies - ha espresso posizioni molto critica sull’invio di armi e si è detta contraria all’aumento delle spese militari. Su questo tema siete divisi proprio come il centrodestra”. “Troveremo un compromesso alto - è stata la replica della Schlein - come siamo stati in grado di fare anche su altri temi”. “Sulle armi però non c’è escamotage retorico - ha fatto notare De Angelis - le armi si mandano o non si mandano, non è che mettiamo fiori nei cannoni”.

La Schlein allora ha fatto una distinzione: “Io sostengo che non è con le armi che risolveremo un conflitto contro una potenza nucleare. Da federalista europea convinta, e senza alcun dubbio sulla nostra collocazione europea e atlantica, vorrei vedere un ruolo più forte dell’Unione europea e delle sue istituzioni per cercare una via per porre fine a questa guerra”. Lo sentite il rumore delle unghie sullo specchio?