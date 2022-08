Maria Giovanna Maglie distrugge Lucia Azzolina: "Che faccia di...", la foto che la scatena

30 agosto 2022 a

"Signori, ecco a voi la #facciaditolla su rotelle della #Azzolina!": Maria Giovanna Maglie replica così all'ex ministra dell'Istruzione, che poco fa ha attaccato Giorgia Meloni per alcune sue parole sulla scuola. "Sogno una Nazione nella quale per essere un buon docente non devi avere la tessera della Cgil": questo il discorso fatto dalla leader di Fratelli d'Italia durante un comizio a Catania.

"Come devi andare a casa": Maglie mai così dura, come asfalta Roberto Speranza

Le dichiarazioni della Meloni, però, non devono esser piaciute alla Azzolina, che quindi su Twitter ha scritto: "Cara Meloni, io sogno invece una scuola in cui si investa, come abbiamo investito noi. 10mld in un anno. Con il governo Berlusconi, di cui lei era ministro della gioventù, abbiamo vissuto un incubo. 8mld tagliati all’istruzione. La differenza è chiara".

L'attacco della Azzolina ha fatto infuriare la Maglie, che sempre su Twitter ha replicato con toni piccati. La giornalista, in particolare, ha chiamato in causa gli ormai famosi banchi con le rotelle. Banchi che, nelle intenzioni del ministero dell'Istruzione allora retto dall'ex grillina, avrebbero dovuto garantire il distanziamento tra gli studenti in classe. Il commento della Maglie è stato condiviso da diversi utenti. "Ma Azzolina ancora ha la faccia tosta di parlare? Uno dei peggiori ministri e uomini/donne politiche nella storia della repubblica! Sinonimo di incompetenza totale", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Ma veramente ha il coraggio di parlare dei suoi investimenti?".