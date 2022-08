Cartabianca, la profezia di Corona sul prossimo governo: "Chi non riuscirà a durare"

30 agosto 2022 a

"Stiamo andando verso la catastrofe": Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, si è lanciato in una profezia nera su quello che verrà in Italia. "I prezzi sono sempre più alti ma le paghe e le pensioni sono le stesse - ha spiegato lo scrittore, che ha aperto insieme alla conduttrice la prima puntata della nuova stagione del talk -. Il gas costa troppo e le aziende rischiano".

Al centro dei pensieri di Corona, così come della gran parte degli italiani, c'è la grave crisi energetica delle ultime settimane. Lo scrittore, parlando della caduta del governo Draghi, ha detto che non sarebbe stata affatto inaspettata: "Non poteva durare. Ma non durerà nemmeno il prossimo esecutivo". Troppi i punti interrogativi e le questioni aperte, secondo lui. Corona, poi, ha anche fatto un'altra profezia: "Saranno pochissimi gli italiani che andranno a votare".

Parlando della propria estate, invece, l'ospite della Berlinguer ha raccontato: "Quest’estate mi sono divertito a camminare e scalare. Le mie vacanze sono state un lavoro di fatica. Sono andato anche a trovare mia figlia al mare e siccome siamo partiti all’improvviso sono andato con scarponi e calzettoni". Ma non è tutto. Perché lo scrittore ha affrontato anche il tema della crisi climatica e meteorologica: "Quest’estate qui c’è stato un temporale distruttivo ogni sera. Bisogna fare i conti con questi eventi da clima tropicale. Io lo dicevo quindici anni fa e mi prendevano per uno zoticone ridicolo. Dovremmo tornare alla campagna, all’orto e alle galline".