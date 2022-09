Totti rompe il silenzio, massacro per Ilary Blasi: "Ero innamorato pazzo. Se lei..."

01 settembre 2022 a

"Guai a chi me la tocca Ilary perché resta sempre mia moglie. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato". Francesco Totti apre il cuore all'amico Alex Nuccetelli - che gli ha fatto conoscere Ilary Blasi vent'anni fa - e rivela il tassello mancante dal puzzle che ha portato al divorzio dell'anno. Colpa del Pupone che ancora prima della separazione aveva già come compagna Noemi Bocchi, vero. Ma anche di Ilary troppo presa da altro (esisterebbero chat segrete con un misterioso uomo) e manchevole di attenzioni verso il marito che l'amava tanto.

Insomma il rapporto era già logoro quando la coppia è scoppiata. Forse si sarebbe potuto ricucire visto l'amore che li ha legati ("Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo", avrebbe detto Totti a Nuccetelli), ma ormai sembra tardi. Il campione della Roma, secondo quanto si legge sul Giornale, si sarebbe affidato alla matrimonialista Anna Maria Bernardini de Pace per cercare di arrivare a una separazione consensuale nel più breve tempo possibile, senza veleni né ripicche. Francesco Totti vorrebbe chiudere la pratica al più presto per uscire ufficialmente allo scoperto con Noemi, che non sembra gradire il fatto di dovere rimanere nell'ombra ancora per un po'.