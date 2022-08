Ilary Blasi, "bentornata": la frase allo stadio che umilia Totti

27 agosto 2022 a

La fine del matrimonio tra llary Blasi e Francesco Totti è sicuramente il gossip dell’estate. Per i diretti interessati la situazione non è affatto facile: non lo è mai quando c’è di mezzo una separazione, ma il tutto è reso ancora più complicato dal fatto che si parla di due personaggi da sempre sotto i riflettori. E così la relazione finita tra la conduttrice di Mediaset e l’ex capitano giallorosso è arrivata persino nel calcio.

I tifosi della Lazio, in occasione della partita vinta in casa per 3-1 contro l’Inter, hanno infatti esposto uno striscione dedicato alla Blasi. “Bentornata a casa Ilary”, è il messaggio di una parte della tifoseria biancoceleste, che evidentemente ha richiamato la celebre foto della conduttrice con la maglia della Lazio, prima del matrimonio con l’ex capitano della Roma. Si è infatti sempre parlato di simpatie, mai nascoste, verso la Lazio di alcuni membri della famiglia di Ilary.

E così i tifosi biancocelesti ne hanno approfittato per colpire l’ex “nemico” calcistico e per richiamare a “casa” la conduttrice di Mediaset. Nel frattempo si attende l’incontro tra le parti per arrivare alla separazione, evitando una guerra legale che non farebbe bene a nessuno, in particolare ai tre figli della coppia.