Noemi Bocchi, “vuole uscire allo scoperto. Ma lui…”: cosa sta succedendo con Totti

Noemi Bocchi non è la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Gli amici della nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso hanno rilasciato delle dichiarazioni al settimanale DiPiù per evitare un accanimento nei confronti della Bocchi, che sarebbe comparsa soltanto in un secondo momento: qualcosa di grave e irreparabile era già successo tra Totti e la Blasi quando lui ha iniziato a frequentare Noemi.

“Non si considera la causa scatenante - sono le parole riportate su DiPiù - della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”. L’ex capitano giallorosso non vuole però affrettare le cose: la sua priorità è chiudere ufficialmente il matrimonio con la conduttrice di Mediaset. Fino a quando questo non avverrà, non intende lanciarsi pubblicamente in una nuova storia.

Presto potrebbero esserci novità in questo senso, dato che pare che l’ormai ex coppia abbia fissato la data dell’incontro in tribunale. Intanto le persone più vicine alla Bocchi ci tengono a mettere un punto fermo sulle tante voci circolate in questi mesi: non è lei la causa del divorzio tra Totti e la Blasi, qualcosa che non la riguarda è successa prima dell’inizio della frequentazione tra lei e l’ex capitano giallorosso.