Vladimir Putin, Annalisa Chirico: "Sicuri che gli italiani...", un pesantissimo sospetto

Anche Annalisa Chirico si schiera sul fronte di chi chiede di ripensare le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin. Non perché filo-russa, ovviamente, ma per le conseguenze delle sanzioni stesse per gli italiani: il caro energia, il gas alle stelle e bollette-monstre in arrivo.

Su Twitter, la giornalista mostra di condividere i dubbi di Matteo Salvini, secondo cui "le sanzioni fanno più male a noi e alla Russia". Scrive infatti Annalisa Chirico: "Se chiedessimo agli italiani di scegliere tra la prosecuzione delle sanzioni vs Russia e la povertà energetica (=dover scegliere se mangiare o pagare le bollette), siamo sicuri che gli italiani sceglierebbero la prima? Oltre che questione di sopravvivenza, c’entra la democrazia", conclude la giornalista.

Insomma, secondo la Chirico le sanzioni vanno ripensate. Pur, per usare ancora le parole di Salvini al Forum Ambrosetti di Cernobbio, "restando profondamente, orgogliosamente e stabilmente radicati in un occidente libero e democratico che non crede nella guerra e nell'aggressione ma se si adotta uno strumento per danneggiare l'aggressore e siamo al settimo mese di guerra questa è non si è danneggiato, quanto meno ragionare su un cambio mi pare legittimo", ha concluso Salvini.