Controcorrente, bomba di Buttafuoco: "Ciò che la Meloni non può dire"

Sulla sanzioni alla Russia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno idee differenti: il leghista vorrebbe rivederle in maniera profonda, la leader di Fratelli d'Italia la pensa diversamente. E in una certa misura questa divergenza è emersa anche al Forum Ambrosetti che si è tenuto ieri, domenica 4 settembre, a Cernobbio.

Il tema, per una serie di ragioni e per una serie di immagini, sta facendo molto discutere. Un tema cavalcato soprattutto da una sinistra che, data per spacciata dai sondaggi, cerca soltanto di mettere zizzania nel centrodestra, bollandolo come spaccato ed eccetera eccetera. E il tema della divisione sulle sanzioni tra Meloni e Salvini tiene banco anche a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili in onda su Rete 4 nella serata di ieri.

Ospite in studio ecco Pietrangelo Buttafuoco, che su quel che sta accadendo tra il leader della Lega e quella di FdI ha un'idea ben precisa: "Salvini dice quello che Meloni non può dire. È un gioco delle parti, quindi sono dei ruoli ben definiti - afferma -. Lei quindi affronta questo esame e lui invece è attento a quelli che sono gli umori, veri, dell'opinione pubblica. Sai, a Cernobbio immagino ci fossero anche i rappresentanti dell'industria della carta, del vetro, dell'acciaio. Ovvero quelli che sanno che se continua così, chiudono", conclude Buttafuoco.