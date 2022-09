L'aria che tira, Mannhimer sventola la grappa in studio: "Quando bevi un goccetto..."

05 settembre 2022 a

Renato Mannheimer si presenta in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 5 settembre, "sventolando" una bottiglia di grappa. "Grazie dell'invito. Sono così felice di essere tornato a L'aria che tira, la migliore trasmissione". "Bravo, ieri sera ci siamo incontrati a In onda", continua la conduttrice, "ma quando lui va negli altri programmi non tira fuori la grappa, la tiri fuori solo per me, è importante saperlo". Quindi il "principe dei sondaggi televisivi", come lo definisce la stessa Merlino, risponde: "Guarda è qua, ho proprio bevuto un rossino stamattina così mi sono tirato su".

E la conduttrice chiosa con una battuta: "Quando bevi un goccetto dai i numeri giusti".

Qui il siparietto tra Myrta Merlino e Renato Mannheimer

Poco prima, la Merlino aveva avuto uno scambio di battute con Daniela Santanchè: "Buongiorno, bentrovata" E ancora, rivolta alla senatrice di Fratelli d'Italia. "È un bel po' che non ci vediamo, elegantissima come sempre. Guarda che maniche meravigliose!", ha proseguito la conduttrice. Che poi ha aggiunto: "C'è Cottarelli che ha una paura tremenda, in un'intervista ha detto: 'con la Santanchè non c'è storia, vorrei perdere con onore'. Insomma, disperato il povero Cottarelli. Si sente già la vittoria in tasca?".