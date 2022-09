Vladimir Putin, Maria Giovanna Maglie: "Cialtroni", l'affondo sulle sanzioni

05 settembre 2022 a

a

a

"Si dovrebbe chiedere agli italiani se Matteo Salvini è davvero solo nel chiedere garanzie sulle sanzioni. Avevano detto: tempo due mesi e Putin sarà sconfitto. #Cialtroni": Maria Giovanna Maglie attacca La Repubblica per l'apertura di oggi, lunedì 5 settembre. In prima, infatti, il quotidiano ha pubblicato una foto di Meloni e Salvini al Forum Ambrosetti scrivendo: "Russia, Salvini resta solo".

Il leader della Lega ripete da giorni che è necessario interrogarci sul reale effetto delle sanzioni contro la Russia. Sanzioni che l'Occidente ha deciso di imporre dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Secondo la Maglie, Salvini non sarebbe l'unico a pensarla così. Anzi, parecchi italiani sarebbero d'accordo con lui. Di qui la proposta del leader leghista, che chiede una revisione delle sanzioni o comunque un netto impegno da parte dell'Europa per contenerne le drammatiche conseguenze, dal prezzo del gas al crollo delle Borse.

Enrico Letta distrutto con sei sole parole: Mari Giovanna Maglie scatenata | Guarda

Tra l'altro, all'inizio del conflitto ucraino in molti erano convinti che le sanzioni avrebbero devastato la Russia in poco tempo. Cosa che non è successa. A tal proposito il leader della Lega ha rilanciato un tweet del Corriere della Sera risalente al 5 marzo 2022, che riportava una dichiarazione di Enrico Letta a soli quattro giorni dall'inizio dell'invasione: "Le sanzioni sono le più dure mai comminate e in qualche giorno porteranno al collasso l'economia russa, che finirà in ginocchio. Gli effetti stanno già arrivando. E intanto, il tema di fondo è fare in modo che Putin non si prenda l'Ucraina". Il collasso però non si è visto. "5 marzo. Bravo Enrico, non ne sbagli una", ha commentato Salvini.