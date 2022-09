Tagadà, dalla Ghisleri un assist a Salvini: "Cosa vogliono gli italiani"

05 settembre 2022 a

a

a

Le esigenze degli italiani, al momento, sono chiare: ne ha parlato Alessandra Ghisleri in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7. La sondaggista e direttrice di Euromedia Research, in particolare, ha presentato gli ultimi sondaggi sulle priorità dei cittadini per quel che riguarda il nuovo governo, quello che sarà in carica dopo le elezioni. Al primo posto ci sono l'aumento generale dei prezzi e l'inflazione, considerate un'urgenza da affrontare subito dal 47,4% degli intervistati. Al secondo posto la crisi energetica, definita una priorità dal 45,7% degli italiani.

"Non c'è possibilità di un futuro". Ghisleri, uno scenario drammatico

Desta qualche preoccupazione, per il 40,5% del campione, anche il tema del lavoro e dell'occupazione. Più in basso troviamo la ripresa economica nazionale, che dovrebbe essere affrontata subito secondo il 35,1% degli intervistati. Altro tema importante per il 33,2% è poi quello dell'aumento delle bollette. Gli argomenti che interessano meno al momento sono invece riduzione della povertà (18,9); salario minimo (17,6); immigrazione (17); sicurezza (16,2); riforma delle pensioni (8,8). Le cifre, insomma, sembrano dare ragione a Matteo Salvini, che da giorni va ripetendo quali siano le vere preoccupazioni per gli italiani al momento. Proprio per questo il leader leghista spesso si domanda se le sanzioni contro Mosca stiano davvero affondando l'economia russa o se invece stiano provocando solo gravi danni all'Occidente.

Alessandra Ghisleri a Tagadà, il video

Centrodestra, è cappotto: la simulazione che terrorizza Pd (e Mattarella)

"Quale questione diventerà prioritaria nel giro di qualche settimana?", ha chiesto la conduttrice alla sua ospite. Che ha risposto: "Il dato significativo è che un italiano su due ha indicato voci legate al portafoglio; mentre i temi relativi a diritti, povertà, salario minimo e riforma delle pensioni sono ultimi. Emerge l'impossibilità delle famiglie di potersi pianificare anche un anno di vita, come pagare le bollette, la scuola dei bambini, la sanità...".