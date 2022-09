Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio per un aperitivo: travolta dagli insulti

05 settembre 2022 a

a

a

C'era davvero bisogno di prendere un elicottero per andare a fare un aperitivo a base di Dom Pérignon tra i ghiacciai? Se lo sono chiesto in molti quando Chiara Ferragni ha raccontato l'insolita gita sulle sue Instagram Stories. L'influencer e imprenditrice, racconta Leggo, era in compagnia di alcuni amici, tra cui la collega Chiara Biasi e l'imprenditore Filippo Fiora. Proprio lui ha organizzato il tutto: due elicotteri, tavolo, cibo e brindisi tra i ghiacciai in estinzione, per poi postare le foto dell'aperitivo sui social.

Soldi, il clamoroso schiaffo di Fedez a Chiara Ferragni

Apriti cielo: in molti hanno condannato la decisione di utilizzare due elicotteri per un aperitivo in montagna mentre ghiacciai millenari stanno letteralmente sparendo proprio a causa dell'inquinamento e del cambiamento climatico.

"La Ferragni prende l’elicottero, con gli amici, per fare l’aperitivo su un ghiacciaio - scrive su Twitter Leonardo Panetta, giornalista di Mediaset e corrispondente da Bruxelles -. Da lassù, vi guarda e vi chiede di abbassare il riscaldamento, fare meno docce, cucinare la pasta a fuoco spento ed essere coscienziosi quando andrete a votare...". "Che schifo, che vergogna", si legge tra i commenti al post di Filippo Fiora. "Una cafonata", scrivono altri. "Un'aberrazione totale vista l'urgenza dei cambiamenti climatici, e oltre tutto mentre tutto il resto della gente deve fare sacrifici e cuocere la pasta nell'acqua tiepida voi ostentate questo stile di vita", fa notare un altro follower. Non manca chi ricorda agli influencer dovrebbero dare il buon esempio, specialmente quelli più giovani. Ma c'è anche chi difende il gruppo di amici di Chiara Ferragni tirando in ballo i "rosiconi" e l'invidia sociale.