L'aria che tira, Sorgi: "Spero che la Ue...", un drammatico sospetto su Putin

"È difficile spiegare a chi riceve una bolletta alta che un governo solo non può fare quasi niente: né quello attuale in carica per gli affari correnti, né quello che verrà", ha detto Marcello Sorgi (La Stampa) nel salotto di Myrta Merlino su La7. "È una questione talmente grossa che bisogna sperare che l'Europa nel suo insieme riesca ad agire e in questo modo avere un peso maggiore nei confronti di Vladimir Putin".

Per l'editorialista della Stampa "Putin può dire quello che vuole, ma prima di perdere un cliente come l'Europa ci dovrebbe pensare un pochettino". "Bruciare tutto questo gas che fino a qualche settimana fa distribuiva all'Europa beh insomma... Dovrebbe pensarci e invece non ragiona". E nello studio de L'Aria che tira spiega: "Se ragionasse si renderebbe conto che sta perdendo il suo primo cliente anche se questo cliente non può pagare i prezzi folli che in questo momento sono sul mercato".