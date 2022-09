Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Ecco l'accordo tra Meloni, Salvini e Cav"

06 settembre 2022 a

a

a

"Il centrodestra si è dato un accordo preciso": Maria Giovanna Maglie, ospite in collegamento di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato della campagna elettorale in corso, soffermandosi soprattutto sui leader di destra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "Hanno deciso - pur avendo delle differenti visioni - di non litigare. Ma hanno anche deciso che ognuno fa la sua campagna".

"Putin? Due mesi e...": Maglie, la fucilata contro i "cialtroni" delle sanzioni

La giornalista, poi, è passata ad analizzare quella di Silvio Berlusconi: "Lui è straordinariamente in forma, io vorrei sapere il suo segreto ma non me lo dirà mai. La sua è una campagna da grande padre nobile, che parla al ceto medio del Paese impoverito e dice cose di incredibile buon senso, come il "ne bis in idem", cioè che se mi hanno assolto dopo che per anni hanno tentato di fregarmi, forse basta così, che dite? Nel resto del mondo civile, anche secondo la common law inglese, è così. L'appello si fa se sei stato condannato. Queste cose che dice Berlusconi sono il suo personale contributo alla campagna e io lo trovo di altissimo livello".

Poi, parlando della leader di Fratelli d'Italia, ha detto: "Giorgia Meloni tenta di rassicurare, ma fossi in lei mi rassicurerei sulla rassicurazione perché tanto quelli che doveva rassicurare li ha già rassicurati e gli altri sono d'accordo con Letta e usano il tutto per la campagna". Infine su Salvini: "Lui invece fa giustamente quello che introduce elementi".