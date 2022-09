DiMartedì, sondaggio di Pagnoncelli: Pd e centrosinistra in caduta libera

08 settembre 2022 a

L'esito delle elezioni pare sempre più chiaro, con un centrodestra vicinissimo alle elezioni. Lo certifica anche il sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli e diffuso nella puntata del 6 settembre di DiMartedì su La7. Qui l'amministratore delegato di Ipsos snocciola i numeri: Fratelli d’Italia registra l'ennesima crescita mentre il Partito democratico cala. Premettendo che il dibattito è stato seguito da una minoranza della popolazione, Pagnoncelli spiega nello studio di Giovanni Floris: "Pensate, meno di uno su quattro (il 22 per cento) dichiara di averlo seguito con molta attenzione, meno di uno su due complessivamente lo ha seguito. E questo significa che solo adesso la campagna sta entrando nel vivo. Vediamo delle oscillazioni nelle intenzioni di voto pur in un quadro abbastanza stabile dal punto di vista di quella che è la forza del centro destra".

In ogni caso il partito di Giorgia Meloni rimane in testa alla classifica, raggiungendo il 25,5 per cento seguito dal Partito democratico con il 21,6 in flessione rispetto alle ultime settimane. Seguono il Movimento 5 stelle che si ferma al 14,8 e la Lega all’11,8. All'8 per cento si piazza invece Forza Italia, mentre Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi ottengono il 6,5 per cento. Poco più in là ecco l’alleanza Verdi Sinistra Italiana al 3,6, Italexit di Gianluigi Paragone al 3 per cento, Più Europa al 2,1, Unione Popolare di Luigi De Magistris allo 0,7, Impegno Civico di Luigi Di Maio allo 0,6, e infine Noi moderati allo 0,5 per cento.

Numeri alla mano la coalizione formata dalla Meloni, da Matteo Salvini, da Silvio Berlusconi e dagli altri partiti di centrodestra totalizza il 45,8 per cento. Ben più al ribasso le stime del centrosinistra fermo al 27,9. Gli indecisi o gli orientati ad astenersi sono il 37,2 per cento. In ogni caso Pagnoncelli preferisce essere cauto: "Non è ancora deciso nulla, ricordo che nel 2018 un italiano su quattro ha deciso cosa votare nell’ultima settimana".