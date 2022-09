Francesca Pascale, "schiaffo" a Berlusconi: a chi cede la casa che il Cav le regalò

08 settembre 2022 a

Non bastava il matrimonio con Paola Turci per dimostrare che con Silvio Berlusconi è finita, ora Francesca Pascale cede la casa che il Cavaliere le regalò. Si tratta di un appartamento a Roma Nord vendutole a un prezzo simbolico dalla Immobiliare Dueville del leader di Forza Italia nel 2020. La casa, composta da due vani e un bel terrazzino, è però all'interno di una struttura esclusiva con tanto di piscina privata e un box auto privato, nonché il parco intorno e la vigilanza assicurata 24 ore su 24.

Ora però - fa sapere Verità & Affari - la casetta è finita nella mani della sorella maggiore della Pascale, Katiuscia. Anche lei nata a Napoli, dieci anni prima, Katiuscia ha ricevuto in dono l'appartamento che tornerà alla Pascale solo nel caso in cui la sorella dovesse morire prima di lei (reversibilità in caso di premorienza).

Ad oggi la Pascale vive con la cantante all'interno di una tenuta acquistata da Francesca stessa nel 2020 a Trequanda nel senese. Il villino vanta 16,5 vani e un appartamento separato da 8,5 vani. Ma non è tutto, perché tra le proprietà della Pascale si registrano un immobile a Fregene e - l'ultimo obiettivo - un appartamento da 6 vani a Firenze, a due passi dal Museo Nazionale del Bargello.