Francesca Pascale "corteggiata", chi c'è dietro: gira una voce...

13 agosto 2022 a

a

a

Francesca Pascale "corteggiata" da Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, programma in onda su Rai 2, vorrebbe l'ex compagna di Silvio Berlusconi in studio. La giornalista tornerà infatti in onda il 25 ottobre con una novità: la trasmissione andrà in onda per ben tre volte a settimana. "Mi piacerebbe invitare Francesca Pascale - ha subito confessato la Fagnani a TvBlog -. L’ho intervistata anni fa per la carta stampata. La trovo una donna forte e molto simpatica. Spero anche in un sì della terrorista Nar Francesca Mambro".

Francesca Pascale? "Non è un cervello in fuga": chi umilia la ex di Berlusconi

Per lei infatti "non si può conoscere il lato oscuro della vita dalle serie tv. Trovo importante raccontarlo con la voce di chi lo vive, ma con il giusto metodo". Da qui la volontà di avere ospite la Mambro. Pochi giorni fa la conduttrice si era aperta in un'altra intervista, questa volta a Vanity Fair.

Francesca Pascale fuori controllo, insulti a Salvini: come gli dà dell'ubriacone | Guarda

Per l'occasione la Fagnani aveva anche accettato di parlare dell'amore per Enrico Mentana. Proprio quella con lui è stata la relazione più lunga: "Però, in generale, penso che i rapporti lunghi siano contro natura. Non siamo fatti per esaurire la nostra curiosità e il nostro desiderio una volta per sempre. Ecco, al “per sempre”, non ci credo, in nessun caso. Certo, se ti fai cento storie parallele sono bravi tutti".