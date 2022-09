Regina Elisabetta, Andrea non è figlio di Filippo? Il retroscena di Caprarica

09 settembre 2022 a

Nel suo lungo regno, la Regina Elisabetta ne ha viste di ogni. Come ricordano gli esperti, la sovrana da poco scomparsa attraversato momenti tutt'altro che semplici: dalla morte di Diana al tradimento del principe Carlo fino agli scandali del figlio Andrea. Ma non solo, perché secondo Antonio Caprarica la stessa Elisabetta II sarebbe stata protagonista di alcune infedeltà. Ospite di Mattino 5 nella puntata di venerdì 9 settembre, il giornalista confessa a Federica Panicucci i veri rapporti tra la Regina e il principe Filippo, suo marito.

"Il matrimonio d'amore è stato tale soprattutto da parte di lei, lo è stato certamente fino alla fine degli Anni Cinquanta, poi - e qui arriva il retroscena -è diventata un'altra storia è diventato un matrimonio in cui due partner molto solidali si sono fidati e appoggiati nell'arco di tutta la loro vita, segnato da un profondo affetto e molta comprensione, questa è la storia vera di questi due esseri umani che restano un esempio di come ci si può amare e continuare a farlo anche quando ci sono incomprensioni, infedeltà, tradimenti, si mormora che ce ne sia stato qualcuno, uno o due anche da parte della regina, credo che non lo sapremo mai. Questo però voglio precisarlo sono soprattutto gli storici repubblicani a sostenerlo".

Ma non è tutto, sempre di fronte a un pubblico a dir poco sconvolto, Caprarica aggiunge: "Alcuni poi, ci tengono a indicare una singolare somiglianza tra il principe Andrea e l'uomo che è stato più vicino alla regina, quando Filippo progressivamente si allontanava da lei".