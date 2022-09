Papa Francesco, bomba di Dagospia: "Trattamento radiologico?"

12 settembre 2022 a

Un flash di Dagospia genera preoccupazioni sullo stato di salute di Papa Francesco. Il sito di Roberto D'Agostino afferma che "dopo il viaggio in Canada, il Pontefice ha iniziato ad andare, molto discretamente, tre volte alla settimana al policlinico Gemelli". E ancora, scendendo nei dettagli: "Ne esce dopo circa un'ora e mezza". Da qui il sospetto: "Sta subendo un trattamento radiologico? E perché?".

Già mesi addietro il diretto interessato aveva dovuto smentire le voci circa un cancro, trovato - erano le indiscrezioni - quando subì un'operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: "L'operazione è stata un grande successo", aveva commentando aggiungendo: "Non mi hanno detto nulla, è un pettegolezzo di corte". Neppure le immagini che lo ritraggono in carrozzina sono per il Santo Padre preoccupanti: "La vecchiaia è così, ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono. Non abbiamo la forza dei giovani. Con la malattia e la vecchiaia la dipendenza dagli altri cresce e non siamo più autosufficienti come prima".

Per essere ancora più chiaro, Papa Francesco aveva zittito le indiscrezioni che lo vedevano a un passo dalle dimissioni. Anche queste imputate a un presunto stato di salute precario: "Lo dirà Dio. Non mi è mai passato per la mente di dimettermi. Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che sarebbe avvenuta la stessa liturgia. Ma non mi è mai passato per la mente di dimettermi. Per il momento, no. Davvero!". Ora, però, con le rivelazioni di Dago, i timori tornano numerosi.