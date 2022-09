Oleksandr Syrskyi, il generale che ha stravolto la guerra: la verità in un video

12 settembre 2022 a

Kiev si riprende gran parte dei territori strategici dell'Ucraina. Dopo l'annuncio delle forze di Volodymyr Zelensky, ecco che arriva l'ammissione russa. Definendola una "riorganizzazione" e non una ritirata, Mosca pubblica la mappa dei territori persi. Il ribaltone ucraino però ha un nome e un volto, quello di Oleksandr Syrskyi. È lui, 57enne colonnello generale, a risaltare in un video sul campo di battaglia di Kupiansk, snodo strategico strappato ai soldati russi in pochissime ore. Sempre Syrskyi, che nel filmato lo si vede rigorosamente in tuta mimetica, è responsabile del convincimento del presidente ucraino a tentare l'assalto verso Nord-Est.

Ma chi è il nuovo eroe di Kiev? Comandante delle forze di terra ucraine dal 2019 - spiega Il Corriere della Sera - Syrskyi è alla guida delle forze di difesa della capitale, a Kiev, quando Vladimir Putin invade il suo Paese. Vista la grande capacità in campo, a settembre Zelensky lo nomina al comando della controffensiva di Kharkiv premiandolo con la Stella d'oro, nonché il massimo riconoscimento attribuito ai comandanti ucraini.

Anche il passato del colonnello è ricco di esperienze. Tra gli altri eventi che lo hanno visto protagonista si ricorda la nomina a maggiore generale in Donbass nel 2000, a capo della 72ª Brigata Meccanizzata. Poi dal 2013 diventa il primo vice capo del centro di comando principale delle forze armate ucraine e viene coinvolto nei processi di cooperazione con la Nato. Ma i successi non finiscono qui, con Syrskyi al comando delle forze di terra delle forze armate ucraine nel 2019 e la nomina a colonnello generale solo l'anno successivo. È stato lui, ieri, a voler piantare personalmente la bandiera ucraina a Izyum.