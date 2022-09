Otto e mezzo, Padellaro mette in guardia Meloni: "A cosa deve stare attenta"

12 settembre 2022 a

a

a

"È finita la pacchia": Antonio Padellaro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la dichiarazione fatta dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a proposito dell'Europa. In particolare, riferendosi a queste parole pronunciate durante un comizio elettorale, ha detto: "E' un'espressione un po' scivolosa, la usò Salvini a proposito degli immigrati. Adesso lei la usa perché è dura nei confronti dell'Europa e soprattutto nei confronti della Germania, lei accusa i tedeschi di non volere il tetto al prezzo del gas perché lo pagano un terzo di quello che paghiamo con noi".

"Ecco quando cade il governo della Meloni": la folle profezia di Calenda

Poi l'avvertimento o - se vogliamo - il suggerimento lanciato da Padellaro alla Meloni: "Questa è un'espressione che allarma. Deve stare attenta a dire qualcosa che mette un po' in subbuglio un elettorato più moderato". Secondo la firma del Fatto Quotidiano, insomma, se la leader di FdI punta a conquistare anche una fetta di elettorato di centro allora dovrebbe ricorrere ad altre parole.

Antonio Padellaro a Otto e mezzo, il video

"Ignorante, prepotente e...": la filosofa vomita odio sulla Meloni, la durissima risposta della Gruber

Tra gli ospiti di Lilli Gruber anche il giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che ha parlato di vittoria netta alle elezioni del 25 settembre: "Tutti sappiamo che la partita è già segnata. I tre partiti che non sono di destra si sono presentati separati perché danno la partita per persa e ognuno cerca di massimizzare i propri voti". Parlando del confronto tra i leader di Pd e FdI su Corriere Tv, infine, ha detto: "In questo senso a Letta fa gioco avere come contraltare Meloni perché può dire 'vedete, o lei o io'. Il punto però è che sarà più lei che lui".