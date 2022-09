Giorgia Meloni, la filosofa la insulta: "Ignorante", durissima risposta della Gruber

10 settembre 2022 a

A Otto e Mezzo Lilli Gruber difende Giorgia Meloni. E lo fa in modo chiaro e netto redarguendo la prfessoressa Rosi Braidotti che ha attaccato duramente la leader di Fratelli d'Italia. La filosofa ha affermato: “I diritti civili sono una maniera di sostenere i diritti sociali. Sono contenta che si parli di femminismo, di questioni di genere, diritti LGBT, ma non bisogna fare di tutta un’erba un fascio. Quando si dice ‘che meraviglia, con Meloni avremo la prima donna politica al potere’, di cosa stiamo parlando?”.

Poi la stessa Braidotti ha rincarato la dose contro la Meloni: "Questa mania di non rispettare i valori fondamentali del femminismo che sono solidarietà, una rete di donne che si sostengono, dignità, rispetto, uguaglianza… la Meloni ha pubblicato il video di uno stupro… dimostra una mancanza assoluta di consapevolezza di valori del femminismo, ma al tempo stesso vuole capitalizzare che lei è la prima donna a Palazzo Chigi… E’ di un’ignoranza e di una prepotenza…”.

A questo punto è intervenuta la Gruber: "Il dato di fatto però è che è l’unica leader donna di un partito politico italiano e se diventerà presidente del Consiglio, come sembra, sarà la prima donna a essere premier in Italia". Chiude con una replica la Braidotti: "Ma non farà nulla per le altre donne, nel suo programma non c’è nulla per le donne". La Gruber però non molla: "Questo lo vedremo! Ben venga che chi vince alle elezioni, governi bene".