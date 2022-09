Lucia Annunziata insultata dal big di Italia Viva: "La natura con lei..."

14 settembre 2022 a

"Rispondere a Lucia Annunziata nello stesso modo sprezzante che lei ha usato con noi, diciamocelo, non sarebbe poi difficile, la natura non gli è stata così benigna": Maurizio Sguanci, consigliere regionale in Toscana ed esponente di Italia Viva, replica così al lapsus della conduttrice di Mezz'ora in più. Nella puntata andata in onda domenica scorsa su Rai 3, la giornalista aveva detto: "La prossima domenica avremo l’ultima puntata degli speciali elettorali. Dovrebbero venire il Pd, Forza Italia e poi c’è la terza lista, che è la lista del centro, di Calenda e... coso". Un lapsus, appunto, sul nome di Matteo Renzi.

"Calenda e...". Annunziata, sfregio a Renzi: come lo chiama in diretta tv | Video

La replica del consigliere renziano, pubblicata sul suo profilo Facebook come segnalato dal Corriere della Sera, non è stata delle più eleganti. Tra l'altro non sarebbe nemmeno la prima volta che Sguanci si rende protagonista di una gaffe. Sarebbe già successo nel 2018, quando era ancora membro del Pd e presidente del Quartiere 1 a Firenze. A tal proposito il Corsera ricorda lo "scivolone social su Benito Mussolini ('Nessuno in questo Paese ha fatto quello che ha fatto lui in vent’anni. E a dircelo è la storia')".

Il consigliere ha attaccato non solo la Annunziata ma anche la Rai: "Quello che invece si nota chiaramente è come 'il servizio pubblico' ha iniziato a comportarsi con il Terzo Polo. Sempre meno spazio, permette, sulla rete ammiraglia a giornalisti importanti di usare toni e termini, non offensivi, ma denigratori, da mercato rionale. Tutto questo la dice lunga. L'approssimarsi delle due cifre percentuali mette in grande agitazione un po' tutti".