Lucarelli accusa Ferragni e Fedez: "Assegno di beneficenza? La verità"

Rieccoci, Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Dopo le critiche per i "furti" della influencer negli hotel, ecco che la giurata di Ballando con le Stelle accusa i due di aver iniziato un'"operazione reputazionale dopo gli ultimi inciampi". Prima l'assegno di beneficenza di Fedez a favore del comune di Rozzano, poi le foto della Ferragni a Casa Arcobaleno, l’appartamento del Comune di Milano dedicato all’accoglienza di ragazze e ragazzi discriminati.

Insomma per la Lucarelli sotto c'è qualcosa: "Foto con assegni per la beneficenza, foto nella casa anti-discriminazioni, l'operazione reputazionale dei Ferragnez dopo gli ultimi inciampi è iniziata. Ora li vedremo anche sui voli low cost posto corridoio", ha tuonato su Instagram.

Ma la Lucarelli non fa in tempo a finire, che subito arriva un'immagine della Ferragni. Chiara si fa infatti fotografare su un aereo di linea. Scatto non passato inosservato al punto che la giornalista replica: "15 ore dopo, Ryanair", riferendosi alla sua "premonizione". Tra le due non scorre buon sangue. Solo qualche settimana fa la Lucarelli aveva puntato il dito contro l'imprenditrice digitale. La sua colpa? Rubare dagli hotel accappatoi e campioncini che si trovano solitamente nelle stanze.