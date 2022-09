Clemente Mastella fa il nome del "miglior premier": da non credere

15 settembre 2022 a

Clemente Mastella ospite di Un Giorno da Pecora. Il sindaco di Benevento, ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha dato un voto ai politici. O meglio, a Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Ma il più volte parlamentare non ha fatto in tempo a entrare in studio, che subito ha dato il suo numero di cellulare ai cittadini. Una scelta fatta per sottolineare la sua disponibilità.

Alla domanda su quale sia il candidato premier preferito, Mastella replica: "Certamente non mi piace la Meloni, e nemmeno Letta mi piacerebbe. Meglio Draghi che altri, a questo punto. Io però sarei in grado di fare il premier molto meglio di altri, a partire dalla Meloni e di Letta stesso". Poi la conclusione: "Politicamente sono quasi eterno".

Ma è proprio su Letta e la Meloni che si sofferma il primo cittadino: "Gli occhi della tigre ce l'ha più la Meloni che Letta". D'altronde il suo pensiero sul segretario del Partito democratico non è cosa nuova. Solo qualche giorno fa Mastella commentava: "Letta? Peccato per il mancato campo largo, avremmo fermato il centrodestra al Senato. Si è rivelato un pessimo stratega, spero che lo manderanno a casa il giorno dopo le elezioni". Finita qui? Neanche per sogno: "Ho assistito al suo suicidio politico rivelando una incapacità strategica incredibile: dal campo largo è arrivato a un campetto di periferia".