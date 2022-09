Mariano Amici, "chi mi voleva candidare": la bomba del no vax

19 settembre 2022 a

A una settima dalle Politiche, a Non è l'Arena su La7 non si può che parlare di elezioni. Ospite di Massimo Giletti nella puntata di domenica 18 settembre, Mariano Amici, il medico noto per le sue posizioni no vax e per questo sospeso. È lui ad ammettere: "Sono stato contattato da tutti, ma non mi sono candidato". Il riferimento di Amici è ai vari partiti che lo avrebbero corteggiato: "Avrei potuto chiedere al movimento 'Amici per l'Italia' di sostenere un'eventuale forza politica a patto che però avessimo insieme sottoscritto un manifesto di valori".

Da qui la stoccata a centrodestra e centrosinistra: "Non vedo da nessuna parte valori, nemmeno un codice etico sui problemi dell'Italia". Immediata la reazione del conduttore: "Sono parole forti queste".

E ancora, sempre il medico: "In Italia non c'è solo il problema sanità. O siamo in grado di sottoscrivere un codice etico e morale sui maggiori problemi, oppure non ha senso. Evidentemente - conclude - non si vuole arrivare a un bene per la collettività ma si punta solo a fini personali". Amici non è un ospite nuovo nel salotto di La7. Più volte il medico è stato protagonista di accesi botta e risposta con il conduttore sul Covid e i vaccini.