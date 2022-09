Ilary Blasi, "la banda Bassotti": il video in mano a Totti

19 settembre 2022 a

Nel dossier che stanno mettendo insieme gli avvocati di Francesco Totti (Rita Bernardini de Pace, che affiancherà il suo legale Antonio Conte) ci sono anche alcuni screen shot dei messaggi hot di Ilary Blasi all'amante e il video della sicurezza della banca nel quale si vedrebbe la showgirl e suo padre prendere i Rolex dalla cassetta di sicurezza. Sono queste le informazioni in possesso di Roberto D'Agostino a proposito della causa di divorzio che vede coinvolti "il re e la regina di Roma". Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena (La7), Dago spiega che non era difficile ottenere il filmato dalla banca: "Totti sa che Ilary, insieme al padre, vanno in banca aprono la cassetta di sicurezza e come la Banda Bassotti si portano via i Rolex. Ovviamente la Bernardini De Pace è andata in banca e ha chiesto il video della sorveglianza. Quindi il video della Banda Bassotti c'è, esiste. Poi c'è la cimice messo sotto il pianale dell'auto di Totti con la quale, attraverso il Gps, possono controllare dove va: e anche qui c'è un video".

Ma la cosa più grave sono gli screenshot. D'Agostino non si stupisce. "Come in tutti i matrimoni che finiscono la colpa è di tutti e due", dice a Giletti. "Il problema è un altro: uscendo la storia di Noemi con Ilary che diventa la "verginella", la cornificata dal mostro Totti, lui non ci sta perché dice anche io ho le corna come lei". "Siamo alla "corneide" di casa Totti", enfatizza Dago spiegando che proprio grazie a questi messaggi Totti ha trovato il coraggio di fare l'intervista. "Di solito queste cose lo fanno le vittime, invece lui ha avuto il coraggio di dire: anche io sono stato cornificato. Ho visto i messaggini, ho sbirciato". E da quello che si dice sono messaggi erotici, "sono messaggini di due persone che hanno una storia", puntualizza. Di certo c'è, secondo il fondatore di Dagospia, che "ogni tentantivo di accordo extragiudiziario è fallito": lo dimostra l'intervista con la quale il Capitano ha voluto anticipare quella che Ilary rilascerà all'amica Silvia Toffanin a Verissimo. Del resto, chi mena per primo, mena due volte...