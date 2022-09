Non è l'arena. Daniela Santanché: "Il 26 aprile...", sconcerto generale

19 settembre 2022 a

a

a

"Il 26 aprile faremo un fatto". Daniela Santanchè parla, Maria Elena Boschi sgrana gli occhi e Massimo Giletti le chiede balbettando per lo stupore: "Il 25 di settembre...". "Scusi, il 25 settembre. Pensavo al compleanno...". A Non è l'arena si ride e Giletti la incalza: "E' già avanti lei. Che c'è il 26 aprile? E' una data particolare...". "No, è che cosa c'è il giorno prima che è interessante, il 25 aprile è una data molto particolare": a buttare in politica il lapsus da calendario della candidata di Fratelli d'Italia, con prontezza di riflessi tanto ammirevole quanto sinistramente strumentale, è l'altra ospite in studio a La7, è Elisabetta Piccolotti, non a caso esponente di Sinistra italiana.

"Chi mi voleva candidare". La bomba del medico no vax: che imbarazzo





"Lapsus sospetto". Santanchè e il 26 aprile, guarda il video di Non è l'arena

Caricata a pallettoni fin dalla intervista di Giletti a Giorgia Meloni, leader di FdI: "Ascoltava e scuoteva il capo, cosa non la convinceva?", le chiede il padrone di casa. Si parla di gas e bollette e la Piccolotti attacca: "Mi sembra un po' omertosa. Non dice quello che noi diciamo da mesi: tassare il frutto delle speculazioni delle grandi imprese al 100%. Siamo andati in procura a denunciarlo: ci sono transazioni commerciali per 187 miliardi di metri cubi di gas, eppure nei italiani ne usiamo solo 70 miliardi. Come mai? Perché le grandi imprese energetiche vendono e comprano il gas tra di loro per far salire il prezzo. C'è qualcuno che vuole fermare questa oscenità tutta a danno delle tasche degli italiani?".