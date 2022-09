In Onda, il compagno Bottura incenerisce Enrico Letta: "Dica qualcosa!"

19 settembre 2022 a

a

a

Siparietto raggelante da David Parenzo e Concita De Gregorio, a In Onda, su La7, nella puntata del 18 settembre, tra Luca Bottura, giornalista di sinistra per sua stessa ammissione, che è in collegamento, ed Enrico Letta che è in studio. "I militanti della Lega mi pare dicano 'Matteo stai sereno'. Come tipo di atteggiamento dà un senso di salute della politica, perché la Lega potrebbe sopravvivere anche a Salvini, cosa che auguriamo sia a Salvini sia alla Lega", ironizza il giornalista. "Ma quello che mi ha colpito", prosegue Bottura, "è il fatto che Letta, per l'ennesima volta, si riferisce a quello che dicono la Meloni e Salvini, che più o meno è sempre la stessa cosa con un nuovo e tutto sommato simpatico packaging".

Qui l'intervento di Luca Bottura a In Onda

"Pontida provincia ungherese"? Salvini umilia Letta a tempo record, delirio a Pontida

"La cosa però che mi è poco chiara da potenziale elettore del centrosinistra", affonda Bottura, "è quale sia il punto su cui Letta si propone di governare il Paese, gli faccio una domanda a piacere: mi viene da dirgli di dire qualcosa di sinistra, o anche non di sinistra. Insomma, Letta dica qualcosa". "Luca, potevi dire: scusa Letta, qual è il segreto del tuo successo?", rincara David Parenzo. E il segretario del Pd sorride amaramente tra le risate di tutti...