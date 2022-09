In onda, Letta risponde alla Meloni: "Anche Mussolini ha vinto le elezioni..."

18 settembre 2022 a

Attacca Giorgia Meloni il segretario del Pd Enrico Letta ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, nella puntata del 18 settembre. "La Meloni è stata nell'ultimo governo di centrodestra, che ha portato l'Italia alla bancarotta. Meloni era ministro delle politiche giovanili e la disoccupazione giovanile passò dal 21 per cento al 31 per cento". E ancora, aggiunge Letta: dentro il centrodestra "c'è molta più tensione di quanto appare e c'è una divisione delle strade ormai evidente, per cui Meloni cresce mentre Salvini e Berlusconi calano, e quindi assumono posizioni forti".

Un governo con questa destra "non lo faremo", assicura il segretario del Partito democratico. "È stato anche il senso della mia segreteria, quello di andare con la nostra identità sui temi del lavoro, dell'ambiente e dei diritti". Poi replicando a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che ha risposto alle polemiche sul suo atteggiamento nei riguardi del premier ungherese, Viktor Orban, : "Anche Mussolini ha vinto le elezioni".