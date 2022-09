L'Aria che tira, Mannheimer: "Spostamenti notevoli di voto", cambia tutto?

21 settembre 2022 a

"Vedo il padre di tutti i sondaggisti, che ovviamente non potrà citare nessun sondaggio ma solo guardare i fondi del caffè": Myrta Merlino ha accolto così il suo ospite, Renato Mannheimer, a L'Aria che tira su La7. Le sue parole si riferiscono al fatto che nei 15 giorni prima del voto è vietato diffondere qualsiasi tipo di rilevazione. "Diamo degli accenni, non diamo numeri, solo idee", ha risposto allora il sondaggista.

"Ammiccherà - ha continuato ironicamente la Merlino - mettiamoci d'accordo sugli ammiccamenti sennò mi perdo qualcosa, raccontami bene. È vero che il Sud è decisivo per esempio?". Mannheimer ha risposto in maniera affermativa spiegando: "Il Sud è decisivo perché contendibile. La campagna di Conte, con questo reddito di cittadinanza, sta mobilitando molto e ci sono possibili spostamenti anche notevoli di voti".

Renato Mannheimer a L'Aria che tira, il video

Un'eventuale esplosione di voti per il Movimento, soprattutto nel Mezzogiorno, potrebbe essere apprezzata pure dal Partito democratico, stando a quanto raccontato da Mannheimer: "Emiliano, e forse anche Letta, non vede male questa avanzata del M5S, che potrebbe cambiare il quadro. Vediamo che cosa accadrà". Il Sud, insomma, potrebbe cambiare le carte in tavola. Non resta che attendere l'esito delle elezioni di domenica 25 settembre.