Regina Elisabetta, "le sue nefandezze...": scoppia il caso, chi la sfregia

Gianni Cerqueti è andato in controtendenza sulla regina Elisabetta, i cui funerali sono stati seguiti da milioni di persone in tutto il mondo. Non dall’ex telecronista della Rai, che da quando è in pensione sui social non si trattiene dall’esprimere le sue opinioni, come quella sulla sovrana venuta a mancare a 96 anni, dopo 70 trascorsi a regnare.

“Non per vantarmi - ha scritto Cerqueti in un tweet - ma tra i 4 miliardi di telespettatori del funerale della sovrana non c’ero io, neanche per 30 secondi, e neanche nei servizi post-cerimonia. Viva la Repubblica, abbasso ogni tipo di monarchia”. Qualcuno nei commenti gli ha fatto notare che “in verità è monarchia costituzionale parlamentare. Quindi il monarca ha principalmente un ruolo rappresentativo”. Cerqueti ha risposto senza arretrare: “Rappresentativo di cosa? Delle nefandezze perpetrate dall’imperialismo britannico nel corso dei secoli?”.

Al di là della polemica social, è innegabile che se ne è andata una figura storica, comunque la si voglia vedere. Il saluto alla regina dei record è avvenuto con un solenne funerale di Stato officiato nell’abbazia di Westminster davanti ai potenti della Terra: poi tutto si è concluso con la tumulazione delle sue spoglie nella cappella di famiglia di St George, accanto all’amato consorte Filippo, al padre, alla madre e alla sorella Margaret.