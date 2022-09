Elisabetta Gardini, "Nessuno più consapevole di Giorgia Meloni". Parole drammatiche

24 settembre 2022 a

a

a

"Nessuno è più consapevole di Giorgia Meloni". In collegamento con Zona Bianca, su Rete 4, Elisabetta Gardini dà un suo giudizio sulla leader di Fratelli d'Italia, il suo partito. "Intanto bisogna aspettare il risultato delle urne - premette la candidata per il centrodestra alla Camera nel collegio di Padova -. Mettiamo che le urne dicano che gli italiani consegnano a Giorgia Meloni questa responsabilità (di governare, ndr). Io credo che se c'è una persona che è consapevole dei tempi che stiamo vivendo e della straordinaria difficoltà, enorme e gigantesca responsabilità che ricadrà sulle spalle di chi dovrà gestire il Paese in questo momento sia proprio Giorgia Meloni".

"Uno serio, chi sarà ministro degli Esteri". Meloni umilia Di Maio da Mentana

La leader di FdI, che gli ultimi sondaggi pubblicati prima del "silenzio" elettorale davano come primo partito d'Italia, "è anche consapevole che bisogna avere una visione di questo paese e mi sembra che lei ne abbia una molto chiara - prosegue la Gardini, ex europarlamentare -. Usciamo da anni in cui non si è mai riusciti ad avere una visione del paese, abbiamo avuto queste maggioranze composite che per senso di amor patrio abbiamo voluto chiamare governi di unità nazionale. In realtà erano delle parti poco omogenee e ogni parte aveva qualche cosa che interessava a quella parte, dal reddito di cittadinanza a questo o quest'altro. Era un puzzle, e quando si mettevano insieme i pezzi non c'era una visione unitaria".



Sulla Meloni si è spesa anche Claudia Fusani, giornalista di Tiscali.it e Riformista che non ha mai nascosto le proprie simpatie per il centrosinistra. "Se finalmente una donna andrà a Palazzo Chigi personalmente come donna sarò molto contenta. Non credo che essere una donna possa aiutare a governare meglio ma mi dispiace che una figura così forte ed empatica non sia nata nell'ambito del centrosinistra. Chiuso e a capo".