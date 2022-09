Vittorio Feltri, un impensabile appello: "Per chi dovete votare domani"

24 settembre 2022 a

Sui social, il silenzio elettorale è un concetto molto relativo. Anche oggi, sabato 24 settembre, il giorno che precede il voto, quello - appunto - del teorico silenzio elettorale, i messaggi piovuti su Twitter, Instagram, Facebook e simili sono stati numerosi, così come numerose, come ad ogni elezione, sono le polemiche.

E tra chi aggira in modo più creativo il silenzio elettorale c'è di sicuro Vittorio Sgarbi, candidato dal centrodestra nel collegio uninominale di Bologna, la sfida è contro Pier Ferdinando Casini. E il critico d'arte, come è noto, in queste settimane di campagna elettorale ha "arruolato" un gran numero di personaggi famosi, dai cantanti agli attori e fino ai giornalisti, che si sono spesi in un video-endorsement a suo favore.

L'ultimo a farlo? Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero. E Sgarbi pubblica il video in questione proprio oggi, sabato 24 settembre, in pieno e teorico silenzio elettorale. "So che sei candidato per entrare in Parlamento, questo mi spinge a farti uno spot - premette il direttore -: vorrei invitare tutti gli italiani, specialmente quelli che vivono a Bologna e dintorni e che quindi possono votarti, a darti la preferenza. Perché tu sei uno che merita, sei un anticonformista, hai quelle qualità che mi fanno sentire un po' fratello tuo, anche se forse esagero. Ok, votate per il mio amico Sgarbi e non ve ne pentirete mai", conclude Vittorio Feltri.