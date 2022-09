Dalla Chiesa, Zanicchi e l'inquietante profezia: "Non può correre quel pericolo"

24 settembre 2022 a

Rita Dalla Chiesa è scesa in campo. La giornalista e conduttrice tv si è candidata con Forza Italia: "L’idea di candidarmi - aveva detto - non è stata mia. Mi è stato richiesto e, siccome la senatrice Licia Ronzulli è stata brava a convincermi, ho detto sì e spero mio padre sia orgoglioso". Di certo, a essere orgogliosa è la collega Iva Zanicchi. Anche lei con un passato azzurro, ha apprezzato la scelta della Dalla Chiesa e ammesso di non voler dare alcun consiglio: "Non mi permetterei mai di dargliene, non credo ne abbia bisogno", ha liquidato la possibilità sulle colonne del settimanale Nuovo.

In ogni caso, la Zanicchi che la conosce bene, è pronta a scommettere che la Dalla Chiesa "conquisterà gli elettori". Complici "la sua semplicità e la sua umanità". Detto questo, però, l'artista non esclude grane: essere un personaggio noto può rivelarsi un’arma a doppio taglio se si decide di entrare in politica. Lei stessa l'ha provato sulla sua pelle: "Quando mi sono presentata alle Europee mi hanno fatta a fette. Purtroppo gli artisti, anche se fanno politica con passione e responsabilità, raramente vengono premiati".

La Zanicchi è comunque fiduciosa: "Rita Dalla Chiesa non correrà pericoli. Un personaggio come lei, figlia di un grande eroe come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, non correrà il pericolo che ho corso io". Parola dunque agli elettori.