Mezz'ora in più, la lezione di Rita Dalla Chiesa: "Io sono l'ultima arrivata, ma..."

"Io credo che la separazione delle carriere ci debba essere assolutamente": Rita Dalla Chiesa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, ha parlato così di un tema molto importante. La conduttrice, scesa in campo con Forza Italia in occasione delle elezioni del 25 settembre, ha poi continuato: "Il giudice è quello che regge sulle spalle e nelle mani il destino di tanta gente, nel momento in cui scegli di fare politica non puoi tornare indietro. Il giudice, secondo me, deve fare il giudice. Chi entra in politica non può tornare a far il magistrato".

Poi, rivolgendosi agli altri ospiti in studio, ha detto: "Voi avete fatto, prima, dei discorsi da massimi sistemi. Io sono una televisiva, sono l'ultima arrivata, non sono nessuno, ho tutto da imparare ancora, però quello che ho fatto in questi 40 anni di carriera è stato quello di parlare con la gente, di stare in mezzo alla gente, ascoltando i problemi. E di problemi ce ne sono tanti. Andando in giro in questo periodo pre-elettorale io mi sono resa conto che tante persone mi hanno detto: 'Rita perché parlano tanto l'inglese, usano dei nomi che non conosciamo, perché vengono trattati dei temi che non ci riguardano strettamente da vicino?'".

Di qui la clamorosa lezione di Rita Dalla Chiesa: "Voi ne parlate ma a loro non arriva. Io credo che si debba tutti scendere un po' come linguaggio e cercare di stare vicino ai problemi delle persone. Devono capirlo che voi state parlando per loro". "Rita Dalla Chiesa ci sta bocciando la trasmissione...", ha chiosato ironicamente la conduttrice.