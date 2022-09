Matteo Salvini, l'Oroscopo delle elezioni 2022: profezia cupa, chi gode

25 settembre 2022 a

Nel giorno delle elezioni politiche, non si sfugge all'oroscopo dei leader. Il Messaggero pubblica una pagina dedicata a ogni segretario di partito o, come si dice in gergo, frontrunner delle coalizioni. Le stelle, insomma, potrebbero svelare in anticipo come finiranno loro, le loro ambizioni e soprattutto i sogni dei loro elettori.

Buoni gli auspici per Giorgia Meloni, segno zodiacale Capricorno ascendente Leone. "Il transito di Plutone accentua il magnetismo", assicura il quotidiano romano notando con un po' di veleno che "nel suo cielo predominano fuoco e terra, due elementi che uniti creano una forza dirompente, ma arida e dura". Significativo il ritratto del Leone Enrico Letta, ascendente acquario: "Acqua e fuoco prevalgono, due elementi che si contraddicono a vicenda. Numerosi gli indizi di una continua lotta con se stesso nel tentativo di consolidare una sicurezza che teme costantemente di perdere". Più che astrologia, qua siamo alla psicanalisi. Se Giuseppe Conte deve stare attento agli scherzetti delle urne ("Nettuno lo spinge ma Urano è dispettoso") mentre Carlo Calenda "avrà l'aiuto di Giove", sembra andare peggio per Matteo Salvini.

"Quel Saturno contro minaccia il Capitano", spiegano gli esperti delle stelle. "C'è come una forzatura e la situazione potrebbe sfuggirgli di mano", mentre Urano e Saturno "formano una configurazione dissonante con la Luna". Traduzione? Cupa: "La popolarità di cui si è finora fregiato rischia seriamente di incrinarsi, fino forse a infrangersi".