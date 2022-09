Crosetto smaschera Repubblica: "Non ci stanno con la testa": la vergogna

25 settembre 2022 a

a

a

Repubblica le tenta tutte pur di sviare gli elettori affinché non votino Giorgia Meloni. L'ultimo tentativo arriva nella mattinata delle urne, quella di domenica 25 settembre. È per quest'occasione che il quotidiano di Molinari se ne esce con un articolo dal titolo: "La trama segreta tessuta dalla Meloni con i governatori della Lega al Nord". Peccato però che a smascherare i "retroscenisti" ci pensi Guido Crosetto.

"La mia risposta è no": Crosetto gela i sogni del centrodestra

Condividendo su Twitter la pagina del quotidiano, il co-fondatore di Fratelli dì'Italia scrive: "Uno legge il titolo ed immagina chissà quali trame, quali strategie. Almeno è quello che ho pensato io dicendomi: “ma questi proprio non ci stanno con la testa”. Poi lo leggo e scopro di aver visto Zaia, una volta, 20 giorni fa, mentre ero in Veneto. Non lo vedo da anni!!".

"La Germania peggio di Orban": ira-Crosetto, un'accusa devastante

E infatti sotto al titolo, nel catenaccio, si legge: "Contatti tra Crosetto (FdI) e i presidenti delle Regioni. L'ipotesi congresso per la successione del segretario Salvini". Oltre alla smentita di Crosetto, Repubblica incappa in uno scivolone: il co-fondatore di FdI è da tempo lontano dalla politica. Attualmente infatti Crosetto è un imprenditore. Insomma, il quotidiano le prova tutte. E chissà se riuscirà nel suo intento ora che la parola è passata agli italiani.