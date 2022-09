Stasera Italia, Del Debbio smaschera Letta: "Lo ha scelto lui"

26 settembre 2022 a

"Letta conosceva bene la legge elettorale": Paolo Del Debbio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha commentato il disastroso risultato ottenuto dal centrosinistra alle elezioni. Il conduttore di Dritto e Rovescio, però, non ha potuto fare a meno di notare che alcune cose non tornano: "Letta ha scelto di perdere, non sono stati gli altri a scegliere di vincere. Lui sapeva di non poter arrivare, sapeva della Meloni, sapeva che così avrebbe perso e questa cosa francamente per me è abbastanza incomprensibile".

Secondo il giornalista, infatti, "in politica si deve ragionare sul possibile e il possibile era che lui facesse un'alleanza". Si, ma con chi? Una delle soluzioni più facili sarebbe potuta essere un'intesa col Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che si è portato a casa il 15,5% dei voti. "In politica non si può ragionare pensando tutti di essere leader, come successo nel centrosinistra - ha continuato Del Debbio -. Pensavano tutti che avrebbero preso il cerino in mano togliendolo agli altri".

Tornando alla questione M5s, Del Debbio ha spiegato che da parte del Pd "c'è stato il rifiuto di allearsi con loro". Una scelta incomprensibile a suo avviso. Infine l'ospite della Palombelli ha chiosato: "La sinistra sperava in un risultato che non poteva esserci".