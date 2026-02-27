Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Dritto e Rovescio, la denuncia di Del Debbio: "Cari signori del Monaldi, vi rodeva rispondere?"

di
Libero logo
venerdì 27 febbraio 2026
Dritto e Rovescio, la denuncia di Del Debbio: "Cari signori del Monaldi, vi rodeva rispondere?"

2' di lettura

Paolo Del Debbio ha inaugurato l'ultima puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico da lui condotto su Rete 4, con un appello rivolto ai responsabili dell'Ospedale Monaldi di Napoli in cui il piccolo Domenico è morto. Un messaggio strappalacrime su una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutto il Paese, quasi a chiedere giustizia e confronto a chi doveva salvare una giovane vita e che ora si nasconde alle telecamere di Del Debbio. 

"Cari signori del Monaldi - ha esordito così il conduttore di Dritto e rovescio -, noi vi abbiamo anche scritto una mail nella quale chiediamo un confronto. Non è che chiediamo di venire lì con Karaschenikov e radervi al suolo. Un confronto, tranquillo, giornalistico. Se uno normalmente ha delle motivazioni valide, eccetera, lo affronta. Noi siamo disposti anche a condividere questa cosa con altri giornalisti di altre state, eccetera. Non solo non ci avete risposto alla mail - ha proseguito Paolo Del Debbio -, perché forse vi rodeva di rispondere alla mail, perché poi ce l'avevo in mano e l'avevo massacrato per due o tre trasmissioni. No, ci avete telefonato dicendo che non si può, eccetera, eccetera. Se c'è - ha concluso il padrone di casa -, mettetevi una mano sulla coscienza".

tag
paolo del debbio
cuore bruciato

Identikit Chi è Guido Oppido, il chirurgo che ha operato Domenico: cosa spunta nel suo passato

Il dramma del cuore bruciato Domenico, il super-chirurgo da 3mila interventi: chi spunta tra i 6 indagati

Emergenza-immigrazione Dritto e Rovescio, la vita rovinata da uno stupro: il dramma su Rete 4

ti potrebbero interessare

Piazzapulita, tensione tra Michele Santoro e Formigli: caos a La7

Piazzapulita, tensione tra Michele Santoro e Formigli: caos a La7

Roberto Tortora
Angelo D'Orsi, il prof va sulla tv russa per insultarci: "Eredi dei nazisti"

Angelo D'Orsi, il prof va sulla tv russa per insultarci: "Eredi dei nazisti"

Redazione
Dritto e Rovescio, botta e risposta Cacciari-Cruciani: "Il fedifrago...", "Falso"

Dritto e Rovescio, botta e risposta Cacciari-Cruciani: "Il fedifrago...", "Falso"

Francesca Albanese, intimidazioni e insulti a FdI: vietato raccogliere firme contro di lei

Francesca Albanese, intimidazioni e insulti a FdI: vietato raccogliere firme contro di lei

Lorenzo Cafarchio