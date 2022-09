Michielin contro Meloni, Cruciani la asfalta: "Non rompere il ca***"

27 settembre 2022 a

Dopo il voto si sono alzate in coro le voci vip contro Giorgia Meloni. In prima fila, Francesca Michielin. È stata lei, cantante e conduttrice di X Factor, a incalzare sui social: "Oggi inizia la resistenza, buongiorno a tuttз". Parole che hanno subito scatenato la polemica. Un'utente infatti ha criticato "il fatto che non si riesca ad accettare che la gente, in maniera democratica, abbia espresso la propria volontà". E ancora una volta la Michielin non ha evitato di rispondere: "Allora va accettato che la gente abbia cancellato la memoria? No, io non lo accetto".

"Arriverà un giorno in cui si imparerà a rispettare il voto degli italiani e la democrazia, senza dover scomodare parole e tempi che non c'entrano nulla. Ma non è questo il giorno", ha sottolineato un altro utente, mentre la replica non si è fatta attendere: "Sì certo, 'il voto degli italiani’. Pensa a quanti fuorisede non hanno potuto esprimere il loro voto, e pensa a quante persone nascono in Italia, parlano italiano, lavorano qui e non possono votare. Il paese non è reale".

Ma oltre ai commenti dei cittadini "comuni", ecco che spunta quello di un vip: Giuseppe Cruciani. È lui con poche parole a sistemare la cantante: "Francesca Michielin ma quale resistenza a quale ca**o di cosa? Gli italiani hanno votato democraticamente, non rompere il ca**o e - l'invito finale del conduttore de La Zanzara - fai il tuo mestiere". Proprio Cruciani, durante una delle sue dirette radiofoniche, aveva ammesso di aspettare il giorno dopo il voto "solamente per vedere le facce preoccupate dal trionfo della signora Meloni. Solo questo voglio, godere per queste facce".