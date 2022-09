Di Maio, "io e Virginia Saba...": il duro sfogo del trombato

28 settembre 2022 a

Sono giorni difficili per Luigi Di Maio, che non è riuscito a rientrare in Parlamento, prendendo una sonora batosta elettorale: la sua lista, Impegno Civico, è arrivata appena allo 0,6%. Il ministro degli Esteri uscente non ha accampato scuse e ha riconosciuto pienamente la sconfitta, che ha fatto ovviamente male.

Tra l’altro nelle ore immediatamente successive al voto sono diventate sempre più intense le voci secondo cui la relazione tra Di Maio e Virginia Saba sarebbe giunta al capolinea. Un’ulteriore mazzata per l’ex grillino, che però è stata smentita dal diretto interessato: “Io e Virginia continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera”, ha dichiarato a Repubblica. In realtà già durante l’estate avevano iniziato a circolare voci di una possibile crisi tra il ministro e la giornalista sarda: forse gli impegni di campagna elettorale di Di Maio li hanno tenuti lontani, di certo adesso l’ex grillino avrà più tempo da trascorrere con la compagna.

Il “colpo di fulmine”, come lo aveva definito la Saba, era scattato nel 2019 durante un pranzo elettorale. Poi c’era stata la prima uscita pubblica al teatro dell’Opera di Roma, seguita dall’incontro con i genitori di lui. In programma per il futuro anche un figlio, che entrambi dicono di desiderare a tempo debito.