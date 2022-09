Controcorrente, Senaldi: "Cos'è il reddito di cittadinanza", demolito in 36 secondi

29 settembre 2022 a

a

a

"Uno strumento di controllo della popolazione". Pietro Senaldi, condirettore di Libero, interviene in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, e demolisce in 36 secondi esatti il reddito di cittadinanza, la misura simbolo del Movimento 5 Stelle. Una misura che ancora oggi ha consentito a Giuseppe Conte e ai grillini di fare il pieno di voti soprattutto al Sud dove, è bene ricordarlo, l'ex premier era stato accolto durante la campagna elettorale (a Palermo) al grido "u papà meo, u papà del reddito".

"La Meloni farà cose buone". Mauro Corona spazza via la sinistra

Dalla Gentili è presente anche Gianluigi Paragone, ex senatore del Movimento 5 Stelle fuoriuscito dopo la nascita del governo giallorosso in tandem con il Pd e poi fondatore di Italexit. Ancora oggi, il giornalista ex conduttore de La Gabbia non rinnega il reddito. "Io non lo chiamo voto di scambio - spiega Senaldi - ma è senz'altro uno strumento di controllo della popolazione. Ed è uno strumento di controllo della popolazione poco impegnativo per la classe di governo, che non porta il Paese da nessuna parte, se non sempre più indietro".

"Francamente non sarà voto di scambio ma è qualcosa che non fa funzionare lo Stato, perché diventiamo uno Stato assistenziale senza aver soldi da distribuire", conclude Senaldi. Una idea, quella dello Stato assistenziale, che non a caso potrebbe riunire di nuovo sotto la stessa bandiera i 5 Stelle e il Pd, questa volta all'opposizione.