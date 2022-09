Maurizio Sarri, "arbitri scarsi o piano B". La reazione di Trentalange: "Inaccettabile"

29 settembre 2022 a

a

a

Maurizio Sarri parla di “arbitri scarsi” dopo Lazio-Napoli, e le parole hanno suscitato la reazione arrabbiata di Alfredo Trentalange. Nel weekend che vedrà l’esordio da fischietto in A di Maria Sole Ferrieri in Sassuolo-Salernitana, il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri si complimenta con lei e risponde alle critiche del tecnico biancoceleste: “Parole inaccettabili, ci dica esattamente a cosa si riferiva”. Lo stesso Sarri, dopo la sfida contro la squadra di Luciano Spalletti, aveva detto precisamente così: “O gli arbitri sono scarsi, oppure c’è un piano B”.

Var, la classifica-choc: come ha stravolto (in peggio) la Serie A

Rocchi risponde a Sarri - Anche il designatore Rocchi ha poi risposto alle parole di Sarri: “È una delle cose che mi ha fatto più male — ha detto —. Posso anche accettare di essere definiti scarsi, anche se non lo condivido, alla fine è una valutazione tecnica. Pensare però ad un piano B, francamente… Secondo me ha esagerato, lo conosco bene il mister, a caldo ha esagerato, è toscano come me e a volte noi toscani debordiamo nelle cose”. E ancora: “La prendo e la metto li, mi auguro di non sentire più una frase del genere, che mette in crisi tutto un sistema — ha concluso l’ex fischietto —. Potete dire ai ragazzi quello che volete, ma non che vanno in campo con chissà quale retropensiero. Lui si riferiva ad un’altra situazione, nella quale potevamo fare meglio. E non c’entra Lazio-Napoli”.

"Le immagini ci sono". Juve-Salernitana, bomba-Tuttosport: "Come lo spiegate?"

Gli errori in queste sette giornate di A - Finora in campionato, secondo il Corsport, sono limitati gli episodi nei quali l’arbitro ha sbagliato: ci sono gli errori di Pairetto in Lecce-Monza (i rigori non dati e richiamabili dal Var erano tre), quello di Maresca in Atalanta-Milan (il rosso non dato a Hateboer). Fatti che hanno certificato una certa “intolleranza” da parte degli allenatori nei confronti degli arbitri, tanto che il numero delle espulsioni è decisamente in crescita (addirittura quattro rossi alla sesta giornata). L’uscita sugli arbitri di Sarri, intanto, ha fatto irritare (e non poco) gli arbitri stessi e Trentalange.