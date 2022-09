Luigi Di Maio, addio Virginia Saba? Lui smentisce ma... spuntano foto pesantissime

29 settembre 2022 a

a

a

Luigi Di Maio ha smentito la rottura con Virginia Saba, ma a quanto pare per il ministro degli Esteri uscente questo non è un periodo facile. E così su Repubblica spuntano delle pesantissime indiscrezioni che vanno nella direzione della rottura tra la giornalista e il leader di Impegno Civico. A quanto pare sulla pagina Instagram della Saba per trovare una foto in compagnia del ministro bisogna addirittura arrivare al 18 di aprile. Poi un diluvio di foto di lei sola, in piscina con amiche ma mai con il ministro degli Esteri.

"Io e Virginia Saba...": il duro sfogo del trombato Di Maio

E pensare che la storia pareva blindata. La Saba aveva anche conosciuto i genitori di Di Maio e in qualche intervista ai settimanali ai tempi del Conte I, la Saba aveva addirittura detto di volere un figlio con lui. Ora però qualche indizio fa pensare che l'incantesimo sia finito.

Dove hanno avvistato Di Maio dopo il voto: Striscia lo umilia | Video

Lo staff di Di Maio smentisce la notizia della rottura ma i social non mentono. Di certo un allontanamento deve esserci stato, almeno sulle foto da mostrare ai fan della coppia. Su Instagram la Saba si mostra in tutto il suo splendore sempre accuratamente lontano da Di Maio. Il ministro ora deve fare i conti anche con il mancato ingresso in Parlamento. Un settembre davvero nero per Gigino che ora dovrà davvero reinventarsi...